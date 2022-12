Alphornbläser erklingen zum Advent in der Kirche von Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Südharzer Musiker hoffen auf Spenden für Menschen in Not.

Ein Konzert erklingt am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr in der Johannis-Pauli-Kirche in Niedersachswerfen. Präsentiert wird es von drei Alphornspielern und dem Organisten, kündigt Kirchenmusikerin Christine Heimrich an.

Die Gruppe der Südharzer Alphornbläser gibt es seit 2018. Von vier Spielern wurde sie ins Leben gerufen. Inzwischen besteht das Ensemble aus neun Hobby- und Berufsmusikern. Die Idee, Konzerte in Kirchen mit Orgelbegleitung zu machen, stammt von Josè Lopez, Kirchenmusiker in Bad Sachsa.

In Niedersachswerfen werden bergtypische, aber auch flotte sowie weihnachtliche Stücke auf den Alphörnern, Waldhorn, Posaune und Orgel präsentiert. Der Eintritt ist frei. Die Einnahmen werden an Menschen in Not übergeben.