Ein ungewohnter Anblick: ein Freibad vor der Rothleimmühle in Nordhausen. In den 20ern war dies normal und ein beliebtes Ausflugsziel.

Als vor der Nordhäuser Rothleimmühle noch gebadet wurde

„Straßen verweisen in die Geschichte“. Mit diesen Worten leitete Thomas Kopf seinen Vortrag über „Das historische Nordhausen“ ein und führte bildlich und gedanklich durch historische Straßen. Das Einlegen der Dias in den Projektor machte für einige ein vertrautes Geräusch. Die Bilder waren weniger vertraut. Durch genaue Beschreibungen kam aber in den Erinnerungen der meisten Köpfe ein längst vergessenes Straßenbild zurück.

Nicht selten sah man ein Staunen, da manche Gäste Nordhausen so noch gar nicht kannten. Die zahlreichen, meist aus Holz angefertigten Handläufe und Zäune an den Treppen und Wegen ließen Nordhausen wie „Klein Venedig“ aussehen. Dabei hatten die Treppen eine wichtige Aufgabe: Sie verbanden die Straßen miteinander, überbrückten Höhen und Tiefen in der Stadt und schufen Abkürzungen. Dass Treppen wandern können, wurde bei den vielen lose werdenden Stufen in der Vergangenheit häufig beobachtet. Manche Treppenanlage verschwand ganz und damit auch die Erinnerung an sie. So auch die Treppe vom Königshofwall zur Neustadtstraße. Eine Zeit der Blüte und Geschäftigkeit Nicht nur die zahlreichen Fachwerkhäuser, sondern auch Häuser im Jugendstil und Eklektizismus gehalten, spiegeln eine Zeit der Blüte und Geschäftigkeit wider. So wurde die Jugendstilvilla mit Café von Paul Dietze 1903 am Friedrich-Wilhelm-Platz erbaut. Die Gäste des Café Dietze konnten auf dem Platz das im Dreikaiserjahr errichtete Kaiser-Friedrich-Denkmal betrachten. Doch nicht nur im Café wurde Geselligkeit gepflegt. Groß und Klein trafen sich auch auf der Eiswiese vor winterlicher Kulisse kurz vor Baubeginn des Bingerhofes um 1931. Auch das Freibad vor der Rothleimmühle lud an heißen Sommertagen in den 20ern ein. Anstelle des Bades folgte später ein Sportplatz. Den nächsten Vortrag „Einhornhöhle – Symbiose zwischen Forschung und Tourismus“ mit Ralf Nielbock gibt es am 14. April um 19.30 Uhr im Tabakspeicher.