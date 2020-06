Alte Bäume in der Kur

Jens-Uwe Bode und Eckehard Weber vom Nordhäuser Grünflächenamt waren am Samstag mit Baumpflegearbeiten in der Nordhäuser Wallrothstraße beschäftigt. Tote Äste, die eine akute Gefahr für Nutzer der Straße und des Spazierweges daneben seien, beseitigten sie mit der Motorsäge von einer Traubeneiche sowie einer Rotbuche. Letztere werde wahrscheinlich im Winter, also außerhalb der Vegetationsperiode und der Vogelbrut, gefällt, so Weber. Wie schon bei vorherigen Einsätzen ärgerten sich die Männer auch dieses Mal über Autofahrer, die die Vollsperrung missachteten: „Wenn wir dort oben zu tun haben, sehen wir nicht immer, was unten passiert“, beschreibt Eckehard Weber das Risiko.