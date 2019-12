Uthleben. Martin Hesse verzauberte am Samstag den Himmel über dem Uthleber Sportplatz. Eine ähnliche Show lässt sich am Montag in Niedersachswerfen erleben.

Am Montag Höhenfeuerwerk am Handwagen in Niedersachswerfen

Einen Vorgeschmack auf Silvester bekamen die Besucher des Uthleber Sportplatzes schon am Samstagabend. Rund acht Minuten dauerte hier die farbenprächtige Himmelsvorführung von „Feuerwerksfreak“ Martin Hesse, dem sich ein Verkauf der Pyrotechnik anschloss. Nochmals erleben lässt sich ein solches Höhenfeuerwerk an diesem Montag ab 18 Uhr am Handwagen in der Vater-Jahn-Straße in Niedersachswerfen. Zum großen Feuerwerksverkauf lädt Hesse zudem in den An- und Verkaufsladen in der Bahnhofstraße 15 in Nordhausen ein.