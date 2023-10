Am Weinberg in Nordhausen wird eine neue Bushaltestelle gebaut

Nordhausen. Nahe der Hochschule Nordhausen startet demnächst der Ausbau der Bushaltestelle. Das Projekt beschert Autofahrern Parkverbote und eine Umleitung.

Mit dem Neubau der Bushaltestelle am Weinberg, in Höhe der Bergstraße, will die Nordhäuser Firma Granitbau am Montag, 23. Oktober, beginnen, kündigt die Nordhäuser Stadtverwaltung an. In diesem Jahr erfolge der Ausbau der nördlichen Bushaltestelle, im Frühjahr 2024 dann auf der südlichen Seite. Bereits ab Montag, 16. Oktober, gelte im betroffenen Baubereich ein Parkverbot, da vor Baubeginn noch Rückschnittarbeiten an Bäumen im Baufeld durchgeführt werden müssen. Während der Bauzeit soll der Verkehr einseitig durch die Baustelle in Richtung Hochschulgelände geführt werden. Der Verkehr von der Hochschule zum Taschenberg wird umgeleitet, teilt die Stadtverwaltung mit.