Amélie ist die neue Lesekönigin von Bleicherode

Amélie Semrok (Bildmitte) sowie Henriette Althans (rechts) und Charlize Marie Große sind die besten Vorleser der sechsten Klassen am Bleicheröder Schiller-Gymnasium.

Bleicherode Auf dem Weg zum Nordhäuser Kreisfinale: Die besten Vorleser des Schiller-Gymnasiums sind zum Wettstreit angetreten.

Amélie Semrok aus der Klasse 6a ist die beste Vorleserin des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Bleicherode. Sie setzte sich im 65. Vorlesewettbewerb gegen Henriette Althans (6b) und Charlize Marie Große (6c) durch. Amélie zieht damit im Februar 2024 in die nächste Wettbewerbsrunde auf regionaler Ebene ein. Mit Engagement und Lesefreude waren die Schüler am Start und stellten Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vor, berichtet die Lehrerin Therese Passut. Letztlich konnte Amélie die Jury ganz besonders überzeugen. Die besten Vorleserinnen wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet und konnten sich über ein Präsent vom Förderverein freuen.