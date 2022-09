Amüsanter Surfkurs im Heringer Schloss

Heringen. Kabarettist Ulf Annel wird in der Helmestadt sein Solo-Programm präsentieren.

Dass Thüringen für viel mehr steht als für Kloß und Bratwurst, wird der Erfurter „Arche“-Kabarettist Ulf Annel am 24. September im Heringer Schloss humorvoll beweisen. Er lunst in helle und dunkle Ecken der Geschichte und stellt Fragen wie: Waren die Thüringer die Blaumacher des Kontinents? Wie wurde Thüringen die Samenbank der europäischen Königshäuser? Was verbindet Luther, den Gartenzwerg und das Glasauge? Ein amüsanter Surfkurs von der Urgesellschaft bis Corona. Alles wahr und trotzdem zum Lachen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von Pianist Jürgen „Atze“ Adlung alias Mr. Speedfinger. Tickets sind für 15 Euro im Museumsshop erhältlich.