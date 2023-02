An eine ermordete Frau aus Nordhausen soll neuer Stolperstein erinnern

Nordhausen. Nordhausen bekommt den 41. Stolperstein. Der Künstler Gunter Demnig verlegt seinen neuen Betonwürfel mit Messingtafel als Mahnmal in der Landgrabenstraße.

Die Stadt Nordhausen erhält einen neuen Stolperstein. Dieser soll an Charlotte Schnitki erinnern. Gunter Demnig verlegt ihn am Montag, 20. Februar, um 14 Uhr in der Landgrabenstraße 3.

Die Stadt sieht die Stolpersteine als Teil ihrer Erinnerungskultur. Das neue Projekt ist dank der Zusammenarbeit mit Kerstin Breitfeld, der Großnichte von Charlotte Schnitki, ermöglicht worden.

Charlotte Mathilde Schnitki wurde am 25. Dezember 1908 in Klostermannsfeld geboren und am 6. Dezember 1940 von den Nationalsozialisten in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet. Um 1914 war ihre Familie nach Nordhausen umgezogen. Die in den Folgejahren in den Nordhäuser Büchern angegebene Adresse von Charlottes Vater, dem Tierarzt Max Schnitki, ist immer die Landgrabenstraße 3. Das Ehepaar Schnitki habe aber spätestens zu Kriegszeiten in der Bismarkstraße 4b (bis 1989 Emil-Reichardt-Straße) gelebt, berichtet die Stadtsprecherin Franziska Mühlhause.

Seit 1992 verlegt der Künstler Gunter Demnig die Stolpersteine als Kunst-Denkmale. Sein Projekt ist mit mehr als 75.000 Steinen in 26 Ländern Europas das „größte dezentrale Mahnmal der Welt“. An den letzten selbstgewählten Wohnorten verfolgter und ermordeter Opfer des Nationalsozialismus lässt er einen Betonwürfel mit einer Messingtafel in das Pflaster ein, auf der die Namen und Lebensdaten von Hand eingeschlagen sind.

Mit den Steinen wird am Ausgangspunkt von Vertreibung und Vernichtung die Erinnerung an die Menschen lebendig, die unter dem Regime leiden mussten: jüdische Bürger, Sinti und Roma, Homosexuelle sowie politisch und religiös Verfolgte.

Derzeit erinnern insgesamt 40 Stolpersteine in Nordhausen.