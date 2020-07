Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müchenlohra: Andacht in der Basilika

In der Basilika Münchenlohra findet am Sonntag, 19. Juli, um 17 Uhr eine musikalische Andacht mit dem Ensemble Lycksalig statt. Das Vokalquartett entstammt dem Landesjugendchor Thüringen und hat seinen Namen aus einer Affinität zu skandinavischer Chormusik. So werden im Repertoire der musikalischen Vesper am Sonntag Werke von Waldemar Ahlen, Hugo Alfven und Ola Gjeilo erklingen, darunter das bekannte Northern Lights. Weiter enthält das Programm geistliche Vokalmusik aus Renaissance und Barock über französische und deutsche Romantik bis zu Vertonungen aus unserer Zeit. Die Kapazität in der Basilika ist begrenzt, eine Anmeldung ist empfehlenswert online unter: www.muenchenohra.de.