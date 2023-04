Andere Termine für Müllabfuhr im Südharz

Nordhausen. Ostern naht – und bringt den Entsorgungskalender gründlich durcheinander. Die Mülltonnen im Landkreis Nordhausen werden deshalb an anderen Tagen als üblich geleert.

Durch die Osterfeiertage verschieben sich im Südharz die Termine der Müllentsorgung, teilte das Landratsamt am Montag mit. Alle Abfälle, deren regulärer Entsorgungstermin Freitag, der 7. April ist, werden erst tags darauf abgefahren. Alle weiteren Entsorgungstermine schieben sich entsprechend um einen Tag nach hinten. Die Entsorgung in der Woche nach dem Osterfest beginnt also erst am Dienstag, 11. April. Letzter Entsorgungstag in der Woche nach Ostern ist Samstag, der 15. April.

Das Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode hat am Ostersamstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, die Abfallservicestation in der Robert-Blum-Straße 1 in Nordhausen von 9 bis 12 Uhr.