Angebot für den Kreis Nordhausen: Info-Hotline zu Coronavirus

Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Via Hotline will die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) über mögliche Gefahren der durch einen Virus ausgelösten Lungenkrankheit informieren. Am 31. Januar beantworten Ärzte und Hygienefachleute zwischen 8 und 20 Uhr Fragen zu Risiken und notwendigen Schutzmaßnahmen. Nutzen kann die Hotline jeder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841.

Coronaviren verursachen bei Menschen verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu schweren Infektionen der unteren Atemwege und Lungenentzündungen. „Vor allem für Patienten, die an einer Vorerkrankung leiden, ist eine Infektion gefährlich“, sagt Jörn Sola von der DAK. Um eine Verbreitung der Viren zu verhindern, müssen erste Krankheitsfälle früh erkannt, die betroffenen Patienten isoliert und konsequent Hygienemaßnahmen eingehalten werden.