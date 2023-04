Angebot für Naturfreunde: Erlebnisnachmittag auf Südharzer Streuobstwiese

Neustadt. Landschaftspflegeverband bietet einen geführten Spaziergang am 29. April in Neustadt an. Naturfreunde sind von 14 bis 17 Uhr willkommen.

Der Europäische Tag der Streuobstwiesen, der in diesem Jahr am 28. April sowie dem darauffolgenden Wochenende begangen wird, vereint Menschen mit einer großen Leidenschaft für Streuobstwiesen und deren Bewirtschaftungsformen. Mit verschiedenen Aktionen wird auf Streuobstwiesen als bedeutende und vielfältige Lebensräume aufmerksam gemacht.

Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser möchte im Rahmen seines Gipskarst-Hotspot-Projektes gemeinsam mit dem Obstbauern und Weidetierhalter Gerd Ulm aus Neustadt am Samstag, dem 29. April, alle Facetten vorstellen, die den Wert und die Schönheit einer Südharzer Streuobstwiese ausmachen. Bei einem geführten Spaziergang über die Streuobstwiese am Rosenteich nahe Neustadt wird diese mit ihren Obstbäumen, Blühpflanzen und tierischen Bewohnern, Weidetieren (Heidschnucken) und Honigbienen vorgestellt. Gerd Ulm gibt einen Überblick über die Geschichte, Bedeutung und Nutzung der Streuobstwiese als Obstquelle, Weidefläche und Lebensraum. Verkostungen regionaler Spezialitäten, die ihren Ursprung auf Südharzer Streuobstwiesen haben, runden das Angebot ab. Ein Südharzer Grillmeister sowie ein Imker geben Einblicke in ihre Arbeit.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Rosenteich bei Neustadt. Bis 17 Uhr sind Gäste herzlich willkommen. Der Rosenteich kann zu Fuß oder per Fahrrad erreicht werden. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, startet um 13.15 Uhr vom Parkplatz Rüdigsdorfer Weg in Neustadt aus ein gemeinsamer Spaziergang dorthin. Treffpunkt ist die Infotafel zum Naturpark Südharz am Rande des Parkplatzes. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.