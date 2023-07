Angebot in Nordhausen: Deutschlandticket nun in Papierform

Nordhausen. Nicht jeder kann oder will digitale Medien kaufen, um einen Fahrschein zu erwerben. Darauf haben die Nordhäuser Verkehrsbetriebe nun reagiert.

Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe bieten das Deutschlandticket nun auch in Papierform mit QR-Code an. Wer Interesse daran hat, muss sich anmelden, Tel. 03631 / 639-201. Die Verkehrsbetriebe wollen das Angebot nach jetzigen Stand bis Jahresende offerieren. Unabhängig davon bietet das kommunale Unternehmen ab sofort das Ticket online in der App „VBN Mobil“ an.

Das Deutschlandticket kostet 49 Euro pro Person. Einen Monat lang können damit bundesweit beliebig viele Fahrten in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs gemacht werden. Auch die Harzer Schmalspurbahnen können im gesamten Streckennetz außer dem Abschnitt zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken genutzt werden.