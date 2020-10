Wolkramshausen. CDU-Mittelstandsvereinigung fordert schnellere Handeln beim Breitbandausbau in der Hainleite.

Angebote werden noch per Fax verschickt

Der Föderalismus, aber auch das europäische Vergaberecht bindet der Kommunalpolitik vor Ort oft die Hände. „Jüngstes Beispiel für dieses Dilemmas ist der Breitbandausbau zwischen den Kreisgrenzen von Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis unweit von Wernrode“, sagt Kreistagsmitglied René Fullmann (CDU). Während der Kyffhäuserkreis im Rahmen eines Pilotprojektes schon fleißig den Breitbandausbau vorantreibe und sich dabei eines Verteilkastens in Wolkramshausen bediene, müsse sich der Landkreis Nordhausen mit seiner Vergabeentscheidung aufgrund einer Vergabebeschwerde weiter gedulden. „Der Vorteil liegt hier beim Landkreis Nordhausen, der auf ein Vectoring-Verfahren verzichtet und zukunftsorientiert auf den ganzheitlichen Glasfaserkabelausbau setzt“, so Fullmann. Dieser zeitliche Verzug sorge indes für Unverständnis in der Bevölkerung, aber auch zu deutlichen Unmut bei den ortsansässigen Unternehmen.

Sowohl Fullmann als auch der Kreisvorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU Nordhausen, Torsten Juch, fordern nach einer Vergabeentscheidung eine schnelle Priorisierung der Umsetzungsstrategie der einzelnen Lose ein. Man müsse frühzeitig die vorhandenen weißen Flecken in den Orten der Ex-Verwaltungsgemeinschaft Hainleite aufgreifen und sich mit dem künftigen Auftragnehmer an einen Tisch setzen, um im Dialog die Herausforderungen zu kommunizieren.

„Deren Bewohner dürfen sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen, nur weil sie sich für ein Leben auf dem Land entschieden haben“, so Fullmann. Der Wirtschaft entstehe ein klarer Wettbewerbsnachteil. Der Versand von Angeboten per Fax sollte seit mehr als einem Jahrzehnt der Vergangenheit angehören, leider zählt dies in der Firma von Torsten Juch zum Alltag.