Nordhausen. Die Kabarettistin Tatjana Meissner macht mit ihrer neuen Show „Ich komme zweimal“ in Nordhausen Station.

Die bekannte deutsche Komikerin und Autorin Tatjana Meissner aus Potsdam ist am Donnerstag, 30. November, um 19.30 Uhr, mit ihrer neuen Comedyshow „Ich komme zweimal“ im Nordhäuser Bürgerhaus zu Gast. Die Zuschauer werden einen Abend erleben, den sie nicht so schnell vergessen werden. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.