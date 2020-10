Mit dem neuen Aldi-Markt könnte Nordhausen-Nord seinen Getränkemarkt verlieren. Dies befürchtet dessen Eigentümer Peter Winsel, der bis dato rund 150 Quadratmeter im bestehenden Aldi-Markt gepachtet hat. Der Vertrag sei zwar unbefristet, doch sehr er für den Vermieter eine Kündigungsfrist von nur einem Vierteljahr vor, erklärt der Nordhäuser Unternehmer.

Aldi-Sprecher Axel vom Schemm vermag Winsels Sorge nicht zu zerstreuen: „Leider können wir zu möglichen Mietverhältnissen im neuen Gebäude keine Informationen geben“, reagiert er auf eine entsprechende Anfrage.

Peter Winsel sieht seinen Markt, der fast ausschließlich Mehrwegflaschen anbietet, gerade in Zeiten der Klimakrise als zukunftsorientierteren an gegenüber dem Discounter, der vornehmlich in Einwegverpackungen Getränke verkauft. Winsel hatte sich auch deshalb Unterstützung aus dem Rathaus erhofft – vergebens.

Aus dem Nordhäuser Rathaus heißt es, es sei „schade, dass diese eher nachhaltige Form des Getränkehandels hier nicht fortgesetzt werden kann“. Dagegen anzusteuern, sieht sich die Stadtverwaltung nicht in der Lage: „Nach wie vor ist es eine unternehmerische Entscheidung von Aldi, ihre Grundstücksfläche ‚selbst‘ mit einem großen Neubau auszuschöpfen und keinen Getränkemarkt vorzusehen. Die Stadt schließt mit ihren Vorgaben im Bebauungsplan den Getränkemarkt nicht aus. Ob dieser auf das Grundstück passen würde oder nicht, steht daher für uns nicht zur Diskussion“, erklärt das Amt für Stadtentwicklung.

Winsel ist verärgert: Die regionalen Unternehmer würden „im Stich gelassen“, während Aldi „Tür und Tor geöffnet“ werde, verweist er auf den in Arbeit befindlichen Bebauungsplan für den Discounter-Neubau und eine damit einhergehende Verlegung einer Gasleitung.

Den Getränkemarkt in Nordhausen-Nord gibt es seit 1999, vor zwei Jahren übernahm Peter Winsel. Gern würde er in dem Neubau auch eine größere Fläche pachten: „Dann könnte ich sogar zwei zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Der Standort gibt es her.“ Müsse er seinen Getränkemarkt in dem Stadtteil schließen, würden hingegen zwei ihren Job verlieren.