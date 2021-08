Angst vor Tierseuche: Rinder werden im Kreis Nordhausen gegen Viren geschützt

Nordhausen. Südharzer Veterinäramt erlässt eine Allgemeinverfügung, die künftige Untersuchungen und Tiertransporte regeln soll.

Der Fachbereich Veterinärwesen des Nordhäuser Landratsamtes hat eine Allgemeinverfügung zum Vollzug der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) erlassen, berichtet Jessica Piper, Sprecherin der Kreisverwaltung. Diese Verfügung regelt die Untersuchungen und die Bestimmungen zum Verbringen von Rindern.

Die Bovine Virusdiarrhoe, kurz BVD, ist eine weltweit verbreitete Infektion des Rindes, die auch in Deutschland vorkommt, aber aufgrund eines langjährigen Bekämpfungsprogrammes in weiten Teilen der Bundesrepublik als getilgt gilt und nur noch sehr vereinzelt auftritt. Auch in Thüringen wurde die Tilgung dieser Tierseuche erfolgreich abgeschlossen. Deshalb wurde die Anerkennung des gesamten Freistaats als BVDV-seuchenfreie Region im Sinne von Regelungen der EU beantragt.

Ein solcher Status ermögliche es, durch verpflichtende Zusatzgarantien beim Verbringen von Rindern, die Rinderbestände in Thüringen vor Neuinfektionen zu schützen, erklärt Jessica Piper. Aktuell gebe es keine bekannten BVDV-Infektionen in Thüringen.

Diese mit hohem Aufwand erreichte positive epidemiologische Situation gelte es zum Schutz der Thüringer Rinderbestände zu sichern. Eine der Voraussetzungen für den Status „frei von Boviner Virusdiarrhoe“ für Thüringen sei der Nachweis, dass durch eine Kombination von regelmäßigen virologischen und serologischen Untersuchungen das Nichtvorhandensein des Virus im Bestand nachgewiesen wird und somit keine Fälle auftreten, betont Kreissprecherin Piper.

Die Regelungen dazu treffe die Allgemeinverfügung des Veterinäramtes, die online nachgelesen werden kann unter https://www.landratsamt-nordhausen.de/allgemeinverfuegungen.html. Die Verfügung richte sich an alle Rinderhalter im Landkreis Nordhausen. Gleichzeitig informiere das Veterinäramt die Rinderhalter auch individuell, kündigt das Landratsamt an.