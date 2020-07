Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anne Bressem soll für Bundestag kandidieren

Die Kreisvorstände der SPD-Kreisverbände Nordhausen und Kyffhäuserkreis haben in ihren jeweiligen Sitzungen Anne Bressem einstimmig als Kandidatin für die Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis 189 Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuserkreis für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag im Herbst 2021 nominiert.

„Ich danke den beiden Kreisverbänden für die große Unterstützung und freue mich auf einen spannenden Wahlkampf mit vielen herzlichen Begegnungen. Mir ist sehr wichtig, die Anliegen und die Interessen der Bürger von Nordthüringen stark in Berlin vertreten zu wissen“, so Bressem in einer ersten Reaktion. „Mit Anne Bressem haben wir eine Sozialdemokratin nominieren können, die sich mit Leidenschaft und Herz für die Bürger einsetzt. Mit starker Frauenpower können wir überzeugt in den Wahlkampf gehen“, sagte Anika Gruner, Kreisvorsitzende der SPD Nordhausen.

Anne Bressem, Jahrgang 1982, ist seit 2001 Mitglied der SPD. Sie führt seit 2017 den Ortsverein Sondershausen und steht auch der SPD-Stadtratsfraktion der Stadt Sondershausen vor. Dem Kreisvorstand gehört sie seit 2017 an. Bressem ist Oberstleutnant der Bundeswehr und seit April Pressesprecherin des Thüringer Ministers für Inneres und Kommunales, Georg Maier. Sie lebt mit ihrer Familie in Sondershausen.