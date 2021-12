Anstellen für den Pieks gegen Corona

Nordhausen. 275 Menschen spontan bei Impfaktion im Nordhäuser Zeitungsdepot. Nächster Termin ist am 11. Dezember.

Es ist kurz nach zwölf. Immer mehr Autos suchen in Nordhausens Rothenburgstraße einen Parkplatz. Unmittelbar daneben wächst eine Menschenschlange. Ob jung oder alt, sie stellen sich an. Um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Da, wo sonst tausende Zeitung der Thüringer Allgemeine umgeschlagen werden, impft an diesem Samstag die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Vakzine von Biontech sowie Johnson & Johnson. Ohne vorherige Anmeldung.

Es sind vier Grad über Null. Wenige Augenblicke erleuchtet die Sonne den Hof des Zeitungsdepots. Die Menschenschlange profitiert davon nicht. Einige laufen auf der Stelle, um sich warmzuhalten. Andere verlassen sie kurzweilig, um die wenigen Sonnenstrahlen für sich aufzufangen.

Seit mehr als einer Stunde stehe sie schon mit ihrem Mann an, verrät eine ältere Frau. Doch sie mache das bereitwillig, um ihre dritte Impfung zu holen. Schließlich wolle sie über die Weihnachtsfeiertage geboostert in den Urlaub fahren. Der zugewiesene Impftermin am 20. Januar war ihr zu weit weg. Also versuchte sie ihr Glück, weil sie davon im Internet las. Gleich sei sie aber dran. Ein Sicherheitsmann, der am Eingang die Menschen koordiniert, bittet sie schließlich in die Halle, wo Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ihre Chipkarte und den Impfausweis verlangen. Danach telefoniert der Sicherheitsmann, um jemand Bekanntes von der Aktion zu berichten. Wenn der jetzt vorbeikäme, könne er sich noch einreihen und heute impfen lassen.

Gleiches hat auch Werner Nickel vor. Der Auleber möchte weiter gesund bleiben. Darum steht er seit etwa 11.15 Uhr an. Zu der Zeit soll die Schlange bereits bis zum Tor an der Grundstücksgrenze des Zeitungsdepots gegangen sein. Ab 12 Uhr haben die zwei Ärzte mit den Impfungen begonnen. Nun sind es nur noch 20 Leute, die vor ihm dran sind, bis er seine Auffrischungsimpfung erhält.

Boostern lassen will sich auch Yvonne Rechtacek. Die Pflegekraft eines Seniorenheimes nutzt dafür ihren freien Tag. Auch sie hätte auf ihren dritten Impftermin noch Wochen warten müssen, kam aber am Samstag spontan zur Aktion, weil sie keine von den Pflegekräften ist, die sich nicht impfen lassen will und medial immer über einen Kamm geschoren werden. Dennoch akzeptiere sie Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Direkt vor ihr in der Reihe steht Ursula Breitenstein, die nicht mit so viel Andrang gerechnet habe. Allerdings nehme sie das für ihre dritte Coronaimpfung in Kauf. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit alten und auch sterbenden Menschen mache sie das. Durchaus hätte sie schon einen Termin gehabt, jedoch machte ihr ein kleiner Schnupfen einen Strich durch die Rechnung. Der Termin Ende Januar war für sie keine Alternative. Gerade zur Weihnachtszeit sei ihr Ehrenamt besonders wichtig.

Bis 18 Uhr sollte die Impfaktion gehen. Am Ende impfen die Ärzte jedoch bis gegen 19.30 Uhr, da man niemanden wieder wegschicken wollte, wie Leon Kranholdt von Funke Logistik erzählt. Insgesamt ließen sich 275 Menschen impfen. Mehr seien aber auch in der Zeit nicht zu schaffen gewesen.

Impfen ohne Anmeldung in der Rothenburgstraße 31 gibt es wieder 11. und 18. Dezember von 12 bis 18 Uhr.