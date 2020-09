Südharz: Anträge müssen bald den Jugendcheck bestehen

Dustin Hoffmann ist Fachberater für Jugendarbeit in der Nordhäuser Kreisverwaltung. Er stellte am Dienstag auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses kurz seine Arbeit vor.

Wie kann man Jugendliche besser am politischen Geschehen beteiligen? Bei der Beantwortung dieser Frage soll ein sogenannter Jugendcheck helfen, den der Nordhäuser Kreistag einführen will. „Es geht um die Auswirkung der Anträge auf das Leben junger Menschen, die wir untersuchen wollen“, sagte Sabine Reich vom Nordhäuser Fachbereich Jugend in der Kreisverwaltung auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag. Sie gab einen Zwischenstand über die Prüfung des Konzeptes durch die Verwaltung.