Apfelsaft, Apfelkuchen und Apfelsortenbestimmung: In Ellrich steht Ende September ein Obst im Fokus

Ellrich. Besucher können sich bei den Südharzer Apfeltagen im Landkreis Nordhausen wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Was genau geboten wird.

Die Tradition der Südharzer Apfeltage wird in diesem Jahr auf der Streuobstwiese am Burgberg in Ellrich fortgesetzt. Die Interessengemeinschaft Streuobst – eine Kooperation verschiedener Institutionen und Personen, die sich für den Erhalt und die Nutzung der kulturhistorisch im Südharz gewachsenen Streuobstwiesenbewirtschaftung engagieren –, lädt alle Interessierten am Samstag, 30. September, von 10 bis 16 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm rund um den Apfel ein.

Von A wie Apfelsaft und Apfelkuchen über B wie Bastelangebote, I wie Imkerei und S wie Schafzucht wird eine Streuobstwiese mit allen Facetten bis hin zu Z wie Zauneidechse & Co. beleuchtet. Ein besonderer Höhepunkt ist das Apfelsorten-Bestimmungsangebot des erfahrenen Pomologen Ingo Rintisch. Dazu werden drei Äpfel des jeweiligen Baumes benötigt, anhand derer Interessierte ihre Apfelbäume bestimmen lassen können.

Weiterhin präsentieren sich der Obstbauer Gerd Ulm mit einer Apfelsortenschau, die Hofmosterei Ibe aus Harzungen mit Apfelsaft von Südharzer Streuobstwiesen, der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser mit Spiel- und Bastelangeboten am Hotspot-Infomobil und der Naturpark Südharz mit einer Saftpresse zum Mitmachen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.