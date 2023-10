Apotheken bleiben in Nordhausen geschlossen: Protest gegen die aktuelle Politik

Nordhausen. Apotheken-Streik wirkt sich auch auf Nordhausen aus. Aber die Notversorgung soll am Protesttag abgesichert sein.

Einen weiteren Protesttag plant der Thüringer Apothekerverband am Mittwoch, 1. November. An diesem beteiligen sich auch die Südharzer Apotheken und ambulanten Heilberufler, kündigt Eleonore Liebetrau von der Cranach-Apotheke in Nordhausen an.

Um die Teilnahme an der Protestveranstaltung in Erfurt vor dem Landtag zu realisieren, bleiben die Apotheken an dem Tag zu oder versorgen ihre Kunden bis 12 Uhr eingeschränkt über die Notdienstklappe. Nach diesem Zeitpunkt bleiben dann alle geschlossen.

Notversorgung wird gewährleistet

Davon unberührt sei jedoch die Absicherung einer Notversorgung durch die diensthabende Apotheke im Marktkauf sowie die Marien-Apotheke in Niedersachswerfen, erklärt Eleonore Liebetrau.

Die Beschwerde-Liste der Apotheker ist lang: Lieferprobleme bei Medikamenten, Bürokratie und stagnierende Honorare. Der Thüringer Verband wirft der Bundesregierung vor: Die Politik habe das gegebene Versprechen, die flächendeckende ambulante Versorgung zu stärken, gebrochen. Damit gefährde sie die pharmazeutische Versorgung der Menschen. Zudem würden Regierung und Krankenkassen den Bürgern unrealistische Leistungsversprechen unterbreiten.