Apothekenmitarbeiterin verhindert weiteren Trickbetrug in Nordhausen

Nordhausen. Die Mitarbeiterin einer Apotheke verhinderte am Mittwoch einen weiteren Trickbetrug in Nordhausen. So verhinderte sie, dass eine 71-Jährige einen fünfstelligen Bargeldbetrag verlor.

Trickbetrüger hätten es in Nordhausen am vergangenen Mittwoch fast geschafft, einen fünfstelligen Geldbetrag in Bar mit einem vorausgegangenen Schockanruf zu erbeuten. Die Mitarbeiterin einer Apotheke in der Reichsstraße konnte das nach Angaben der Polizei verhindern.

Das 71-jährige Opfer hatte völlig aufgelöst die Apotheke mit dem Geld betreten. Die Rentnerin berichtete vom Anruf ihrer vermeintlichen Tochter, die jemanden bei einem Verkehrsunfall getötet haben soll. Die Apothekenmitarbeiterin erkannte den betruf, hielt die Rentnerin fest und verständigte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen zu erfolgreichem Trickbetrug

Weniger Glück hatte am Freitag, 25. Februar, die 85-jährige Bewohnerin eines altersgerechten Wohnheims in der Bochumer STraße. Sie fiel auf einen Schockanruf herein und übergab gegen halb zehn eine fünfstellige Summe in Bar an einen ihr unbekannten Mann. Nach Angaben der Polizei wartete die 85-Jährige neben der Treppe als der Unbekannte aus Richtung Bahnübergang an der Hauptstraße in Salza gelaufen kam.

Der Unbekannte sprach die Frau an. Nachdem er sich kurz nach ihrem Namen erkundigt hatte, nahm er den Umschlag von der Seniorin entgegen und steckte diesen in die Innentasche der Jacke. Dann verschwand er über den Bürgersteig in Richtung Kreisverkehr zur Bochumer Straße, Rewemarkt. Ohne weiter nach dem Geldabholer zu schauen, lief die Seniorin zurück in ihre Wohnung, da dort ein vermeintlicher Rechtsanwalt am Telefon wartete.

Der unbekannte Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

war circa 1,65 Meter groß

trug eine graue Jacke, die etwas länger war

hatte beide Hände in den Jackentaschen

hatte die Kapuze über den Kopf gezogen

trug einen Dreitagebart

wirkte sehr ungepflegt

Vor dem Mann lief ein Jugendlicher in schwarzen Sachen. Ob dieser zum Geldabholer gehörte, ist unklar. Wer die Geldübergabe beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Nordhausen melden

Die Polizei warnt erneut davor, auf derartige Anrufe und den damit verbundenen Forderungen einzugehen. Die Polizei empfiehlt, sofort aufzulegen, bei einem solchen Anuf. Man soll niemals Unbekannten Bargeld aushändigen und keine Auskunft über die Vermögensverhältnisse am Telefon geben.

