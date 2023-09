Apothekerin Eleonore Liebetrau von der Cranach-Apotheke ist eine von vielen, die sich am Protest beteiligt.

Apothekerprotest geht in Nordhausen in die nächste Runde

Nordhausen. Erneut protestieren am Mittwoch, 27. September, bundesweit Apotheken gegen die Gesundheitspolitik der Regierung. Welche Auswirkungen das auf Nordhausen hat.

Deutschlandweit bleiben am Mittwochnachmittag, 27. September, einige Apotheken geschlossen, um erneut gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung zu protestieren. Auch die Nordhäuser Apotheken beteiligen sich an diesem Protest und schließen bereits ab 13 Uhr, teilt Apothekerin Eleonore Liebetrau mit. Die Notversorgung sei sichergestellt. Sie erfolgt im Rahmen ihrer Dienstbereitschaft durch die Apotheke in der Marktpassage.