Apple vermisst den Südharz: Mit Kamerawagen durch Goldene Aue

Der US-amerikanische Technikkonzern Apple lässt aktuell Kamera-Autos durch Deutschland fahren. Auch im Südharz wurden solche Fahrzeuge gesichtet, so am Donnerstagabend in der Goldenen Aue von Lesern unserer Zeitung. Auf Anfragen hat das Unternehmen bisher nicht reagiert. Wie aber mehrere überregionale Medien übereinstimmend berichten, werden mit den Fahrten Messdaten für Apples Kartenprogramm und für die Funktion „Look Around” gesammelt, die hierzulande aber noch nicht angeboten wird. Wer wissen möchte, ob und wann so ein Fahrzeug seine Wege kreuzen könnte, kann dies in einem Zeitplan nachvollziehen, den Apple veröffentlicht hat. Für den Landkreis Nordhausen sind darin Fahrten ab 19. Juni angegeben. Enden soll die Datenerfassung 30. August.