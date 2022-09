Arbeiten in der Nordhäuser Heimat

Nordhausen. Im Landratsamt findet am 23. September wieder ein Pendler- und Rückkehrertag statt. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt stehen gut.

9282 Arbeitnehmer müssen täglich die Region Nordhausen verlassen, um zur Arbeit zu kommen. 1755 davon sind im benachbarten Eichsfeld tätig. Im Kyffhäuserkreis arbeiten 1027 Südharzer. Das geht aus einer Statistik der Arbeitsagentur hervor.

Viele haben aber weitere Arbeitswege. So pendeln 1707 Beschäftigte nach Göttingen in Niedersachsen. Andere haben aus beruflichen Gründen gar ganz dem Landkreis den Rücken gekehrt. Diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, wohnortnah zu arbeiten beziehungsweise wieder zurück in die alte Heimat zu kommen, sollten sich den 23. September vormerken. Dann findet im Landratsamt Nordhausen in der Grimmelallee der Pendler- und Rückkehrertag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) statt. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Kommunalen Netzwerkstelle Fachkräftesicherung im Landkreis Nordhausen. Nachdem der Pendler- und Rückkehrertag im letzten Jahr nur online stattfinden konnte, können sich Interessierte dieses Mal im Raum 009 von 15 bis 20 Uhr persönlich über die Chancen des regionalen Arbeitsmarktes informieren und wertvolle Tipps zur Jobsuche und der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen erhalten.

Die Möglichkeiten, in der Region Nordhausen beruflich Fuß zu fassen, stehen nach Auskunft von Alexander Reuß von der ThAFF derzeit sehr gut. Während es 2021 lediglich 50 verfügbare Stellenangebote gab, sind es inzwischen über 170. Gesucht wird in verschiedenen Branchen. „Es gibt Angebote in der öffentlichen Verwaltung, im verarbeitenden Gewerbe oder in der Pflege“, nennt Alexander Reuß nur einige Beispiele. Die Terminvergabe erfolgt online unter: www.thaff-thueringen.de