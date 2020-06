Nordhausen. Arbeitslose können aber weiter vieles via Telefon oder E-Mail erledigen.

Arbeitsagentur Nordhausen lädt wieder ins Haus

Seit dieser Woche laden Arbeitsagentur und Jobcenter Nordhausen wieder zu persönlichen Gesprächen ein. Doch werde der Kundenbetrieb noch nicht so stattfinden wie vor der Corona-Pandemie. Vielmehr würden eingeladene Kunden am Haupteingang abgeholt, damit es im Gebäude keine Gruppen von Wartenden gibt.

Die schriftliche Einladung sollte mitgebracht werden. Beim Betreten des Gebäudes ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Der größte Teil der Beratungen werde weiter telefonisch erfolgen, gleiches gilt für Arbeitslosmeldungen. Anträge auf Geldleistungen können unter www.arbeitsagentur.de gestellt werden.

Das Jobcenter Nordhausen ist telefonisch unter (03631) 650-129 sowie -888 erreichbar, via E-Mail über: Jobcenter-Nordhausen@jobcenter-ge.de. Meldungen für das Arbeitslosengeld II können telefonisch erfolgen, Anträge können per E-Mail gesandt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Für Weiterbewilligungsanträge und Veränderungsmitteilungen steht das Online-Angebot jobcenter.digital unter https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 zur Verfügung.