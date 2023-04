Arcana-Trio spielt zum Konzertauftakt in Ellricher Johanniskirche

Das Arcana-Trio aus Berlin - Cosima Gerhardt, Theodore Flindell und Kirstin Maria Pientka (von links) gastiert am 22. April in der Ellricher Johanniskirche.

Ellrich. Das Arcana-Trio aus Berlin gastiert am 22. April in der Ellricher Netzwerkkirche. Zuhören sein werden Werke von Schubert, Beethoven und von Dohnanyi.

Das Arcana-Trio Berlin gehört zu dem international bekannten „Kammerensemble Neue Musik“, das in Berlin beheimatet, aber musikalisch auf der ganzen Welt zu Hause ist. Ihre Wege führten von den USA und Argentinien über ganz Europa bis nach Indien, Japan und Taiwan. Dieses Trio, das aus den drei international bekannten Berliner Musikern: Theodor Flindell, Kirstin Maria Pientka und Cosima Gerhardt besteht, ist neben ihrem Engagement für die Moderne ebenfalls in der klassischen Musik zu Hause.

Es ist jetzt dank der Unterstützung durch die Kreissparkasse Nordhausen gelungen, das Trio auch in Ellrich zu erleben. Das am Samstag, 22. April, um 19 Uhr in der ‚Johanniskirche erklingende Programm bietet „Eine europäische Klangreise“ durch mehrere große Metropolen – Wien, Berlin und Budapest – und zugleich durch mehrere Musikepochen. Zu hören ist der „Streichtriosatz B-Dur“ von Franz Schubert, der zu den schönsten Miniaturen in Schuberts Kammermusik gehört. Außerdem das energiegeladene Streichtrio op. 9 von Ludwig van Beethoven – energiegeladen, wuchtig, vorwärtsdrängend, ein erster Gipfelpunkt Beethovens Kammermusik. Die durch das Konzert erzielten Erlöse dienen der weiteren Gestaltung der Ellricher Netzwerkkirche als Begegnungszentrum..