Nordhausen. Hilfsbereitschaft und die Liebe fürs Denkmal verhelfen dem Erstplatzierten zu den meisten Stimmen bei der Wahl zum Südharzer des Jahres im Landkreis Nordhausen. Wie die Wahl verlief und was den Sieger auszeichnet.

Seit jeher haben den Mann Räder fasziniert. Sein größtes misst stattliche vier Meter im Durchmesser. Spricht Werner Tölle über dieses und die Neue Mühle drumherum, gerät er ins Schwärmen. Vermutlich hat er so Hunderte im ganzen Südharz davon begeistert. Diese sind es, die dem Urbacher nun den heißbegehrten Titel „Südharzer des Jahres“ einbringen.

Urbacher holt fast ein Drittel aller Stimmen

Als Tölle von der Auszeichnung erfährt, kann er es kaum glauben. Dabei sah es zu Beginn des Wettbewerbes mit insgesamt 20 Kandidaten noch gar nicht so eindeutig für den diesjährigen Sieger aus. Auch in diesem Jahr trudelten bis zum Einsendeschluss, den 26. Dezember, immer wieder einzelne Stimmen per E-Mail und Brief ein, sodass es bis zum Schluss ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten Titel war. Letztendlich hatte jedoch der Urbacher auf der Zielgeraden die Nase vorne.

Mit einem Vorsprung von 119 Stimmen gewann Werner Tölle schlussendlich vor dem Bleicheröder Felix Loup (281 Stimmen) und Anne-Katrin Wolter (144 Stimmen) aus Haferungen. Fast 1400 Leser unserer Zeitung haben sich an der diesjährigen Abstimmung beteiligt.

Fast ein Drittel aller Stimmen fielen auf Werner Tölle, dessen Vorfahren alle aus Leimbach stammen. Seine Urgroßeltern waren es hingegen, die 1915 die Mühle auf halber Strecke zwischen Leimbach und Urbach für 22.000 Reichsmarkt kauften. Seither ist es in Familienbesitz. Doch der Weltkrieg und fehlende Ersatzteile in der DDR hätten der Mühle übel zugespielt. 1968 kommt das Aus für den Betrieb. Anders als seine Vorfahren wird Werner Tölle daher Schlosser statt Müller.

Doch 1999 dann die Dorferneuerung: „Und mit ihr die Möglichkeit, das Dach zu sanieren“, erinnert sich der 65-Jährige an die Initialzündung. Fortan war der Mühlenbesitzer Tölle im Sanierungsfieber, verbrachte jede freie Minute beim originalgetreuen Aufbau. Zeitweise war er Böttcher, Stellmacher, Maurer, Zimmermann und Schlosser gleichzeitig. Allein aus dem vier Meter großen Mühlrad bohrte er 1572 Nieten und ersetzte sie durch Schrauben. Heute darf er stolz auf das Ensemble blicken, denen er mit viel Geld und noch mehr handwerklichem Geschick neues Leben eingehaucht hat. Seit der Fertigstellung 2013 beteiligt er sich mit seiner ganzen Familie am Mühlentag und auch am Denkmaltag. Jahr für Jahr hält er so ein technisches Denkmal „lebendig“ und erfreut nicht nur Südharzer, sondern auch weither gereiste Gäste mit dem nostalgischen Stück Handwerksgeschichte.

Darüber hinaus engagiert sich Werner Tölle aktiv im Kirchenkreis der Urbacher St.-Johannis-Gemeinde, sowie bei unzähligen Festen, Feierlichkeiten und Veranstaltungen im Ort. „Braucht man seine Hilfe bei logistischen Angelegenheiten, scheut er sich keine Minute und kommt mit Traktor und Anhänger vorbei. Ob zum Sammeln von Erntegaben oder dem Ziehen vom Kindergartenwagen beim Festumzug, Werner Tölle ist immer mit dabei“, lobt beispielsweise der Urbacher Kevin Seifert.

Mächtig engagiert sich Tölle obendrein beim Sundhäuser Lanz-Bulldog-Club. Bei Schleppertreffen stellt er stets einen alten Antriebsmotor für Landwirtschaftsmaschinen vor.