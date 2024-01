Nordhausen. Kreativ ins neue Jahr. Unter diesem Motto öffnete die Nordhäuser Jugendkunstschule ihre Türen. Was der Kunst-Tempel Interessierten für Vorteile bietet.

Ton, Farbe oder Papier? Diese Frage konnten sich an diesem Wochenende Kunstinteressierte in Nordhausen stellen. Mit einem offenen Atelier startete die Jugendkunstschule in das neue Jahr.