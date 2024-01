Neustadt. Das traditionelle Anbaden ist stets ein Spektakel. Dieses Jahr ist allerdings alles anders. Was fünf Männerballette damit zu tun haben und wieso drei Schwäne dabei baden gingen.

Tollkühne Frauen und Männer in coolen Kostümen stürzten sich an diesem Wochenende ins kühle Nass des Neustädter Waldbades. Dieses Jahr gestaltete sich das traditionelle Anbaden des Fördervereins allerdings anders. Denn den Sprung ins 5 Grad kalte Wasser wagen nicht nur 38 frühzeitige Badegäste. Gleich fünf Männerballette folgen dem Aufruf des Fördervereins und schließen sich dem Gaudi an. Schließlich haben die Narren noch immer das Zepter in der Hand und die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu.