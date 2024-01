Heringen. Eine Baustelle, die derzeit im Kreis Nordhausen ihresgleichen sucht. Wer die Investoren sind, was darin alles entsteht und für wann die Eröffnung geplant ist.

Als Mario Böhnhardt zum ersten Mal die Eingangstür öffnet und einen neugierigen Blick in den weiten Raum wirft, merkt er, dass das Gebäude etwas ganz Besonderes ist. Heute, drei Jahre später, schwärmt der Investor noch immer von dem alten Fabrik-Speicher in Heringen, der in den nächsten Monaten wieder in neuem Glanz erstrahlen soll.