Heringen. Nach dem Fest ist vor dem Turnier. Ein Sportverein im Kreis Nordhausen startet tatkräftig ins Jahr. Ein Fußball-Höhepunkt folgt als Nächstes.

Das Jahr ist noch jung. Doch der Sportverein Germania Heringen startet gleich voll durch. Den Auftakt bildete das Knutfest auf dem Sportplatz. Die Mitglieder vom Treckerverein hatten zuvor in der Stadt die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt. Auch der Bauhof half mit, brachte die Bäume von der Kirche und vom Schlossplatz zum Verbrennen auf das Sportplatzgelände.

Der Sportverein organisierte das Knutfest. Die Volleyballer und Turner sorgten für den Verkauf der Getränke und Speisen. „Trotz des schlechten Wetters fanden sich etliche Gäste am großen Feuer ein“, blickt Vereinschef Gerald Natschke zurück. Die Freiwillige Feuerwehr Heringen hatte Mitglieder entsandt, um die Sicherheit zu gewährleisten. „Den Kameraden gilt unser großer Dank, denn sie hatten in den letzten Tagen mit den Folgen des Hochwassers in der Goldenen Aue reichlich zu kämpfen“, betont Natschke.

Nun folgt am Sonnabend, 13. Januar, schon der nächste Höhepunkt im Vereinsleben. Die Fußballer bestreiten ab 10 Uhr ihr Hallenturnier. Teilnehmer sind Union Mühlhausen (Thüringenliga), Auleben (Landesklasse), Großwechsungen, Salza, Görsbach, Bielen/Urbach, Sundhausen/Uthleben und Gastgeber Heringen. Siegerehrung ist gegen 15 Uhr.