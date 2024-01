Nordhausen. Die Theaterbaustelle verschlingt die größte Einzelsumme. Doch es gibt weitere wichtige Vorhaben. Zum Beispiel in Schulen.

Die Stadt Nordhausen ist Millionär: Eigenkapital über rund 250 Millionen Euro weist die Kämmerei zu Jahresende 2023 aus. So groß das Vermögen der Kommune, so umfassend sind allerdings auch ihre Verantwortlichkeiten gegenüber den Bürgern. Straßen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehr: All dies gilt es vorzuhalten. Hinzukommen sogenannte freiwillige Aufgaben wie das Theater.