Nordhausen. Diesmal mit einem Lichtbild aus Nordhausen, passend zur bevorstehenden Handball-Europameisterschaft.

Am 10. Januar beginnt in Düsseldorf die Handball-Europameisterschaft. Für unseren Leser Klaus Pfand Momente, in denen er in Erinnerungen schwelgt und in seiner Fotokiste kramt. Zwar liege seine Zeit als aktiver A-Jugend-Handballer weit zurück, und doch erinnert er sich oft und gern. Das Foto aus dem Jahre 1953 zeigt die 1. Mannschaft der BSG Empor Salza, die damals in der Landesklasse spielte. „Hallenhandball gab es damals noch nicht. Gespielt wurde auf dem Großfeld, wie die Fußballer“, erinnert sich Pfand. Auf dem Foto sind unter anderem Otto Zätsch, Horst Kunze, Wolfgang Koch, Fritz Horn, Willi Kiele, Heinz George, Heinz Marhold sowie Mannschaftsleiter Ernst Heim.