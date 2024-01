Windehausen. Die Schäden zu beseitigen, kostet viel Kraft und Zeit. Aber es gibt ein Ziel: Das Vereinsheim soll bis zum Spielbetrieb wieder nutzbar sein, wenn auch nur eingeschränkt.

Seit das Wasser gewichen ist, kannten die Presslufthämmer keine Pause. Der Schutt vom abgeklopften Putz türmt sich mittlerweile vor dem Sportlerheim auf. Die Sportfreunde vom Fußballverein WSV 77 Windehausen spuckten in die Hände. Alles, was sich in den Räumen befand, musste raus ins Trockene gebracht werden.