Nordhausen. In Nordhausen wurde eine Rentnerin das Opfer von Trickbetrügern. Mit dieser Masche ergaunerten die Täter einen fünfstelligen Betrag.

Am Montag waren Trickbetrüger in Nordhausen aktiv. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde eine Rentnerin durch die Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben, angerufen. Unter dem Vorwand, dass bei drei Festgenommenen auf einem Zettel die Daten der Geschädigten gestanden hätten, forderten die vermeintlichen Polizisten die Geschädigte auf, Bargeld an einem Ort zu deponieren, welches dann durch die Täter abgeholt werden soll.

Als die Frau schließlich am Nachmittag bei der echten Polizei anrief, bemerkte sie, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. Sie verlor einen fünfstelligen Bargeldbetrag an die Betrüger. Das deponierte Geld wurde durch die Täter im Bereich der Stolberger Straße abgeholt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat die Täter, die das Geld abholten, möglicherweise beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

red