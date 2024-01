Südharz. Die Ankündigung stand. Nun setzen die Südharzer Landwirte ihren Protest fort. Erneut blockieren sie mit Treckern und Brummis eine wichtige Kreuzung im Landkreis Nordhausen.

Bereits am Montag kündigten es die Südharzer Landwirte an. Einen Tag später setzen sie die Aktionswoche im Rahmen der Bauernproteste fort. Dazu haben die Landwirte erneut die Kreuzung der L3080 zwischen Niedergebra und Elende blockiert, um so auf ihren über Jahre gärenden Frust aufmerksam zu machen. Seit 15 Uhr laufe die Aktion mit Treckern und Brummis. Der Protest entzündete sich an den Sparplänen der Bundesregierung, die ihre Subventionskürzungen inzwischen teilweise wieder zurückgenommen hat. Die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für die Agrarindustrie soll weiter gelten. Die Vergünstigungen von Agrardiesel soll nur schrittweise abgeschafft werden. Dennoch halten die Landwirte an ihrem Protest fest, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.