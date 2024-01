Nordhausen. Die tragische Story um Shakespeares berühmtestes Liebespaar ist am Nordhäuser Theater als Oper zu erleben. Welche Termine sich sowohl Liebhaber der Weltliteratur als auch der klassischen Musik vormerken sollten.

Auf eine besondere Premiere können sich Liebhaber der klassischen Musik im Theater Nordhausen freuen. Am Freitag, dem 26. Januar, ist Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ erstmals im Theater im Anbau in der Wolfstraße 16 zu erleben. Dies teilt Renate Liedtke, Pressesprecherin des Theaters Nordhausen und des Loh-Orchester Sondershausen, mit.