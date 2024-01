Nordhausen. Jörg Prophet, AfD-Fraktionschef im Nordhäuser Kreistag, äußert sich zu den Demonstrationen am 8. Januar.

„Selbstverständlich unterstützt die AfD die Proteste der Landwirte und Spediteure“, sagt Jörg Prophet, AfD-Fraktionschef im Kreistag. „Soziale Politik vertritt deutsche Interessen zum Schutz unserer Bürger und nicht den bewussten Wirtschaftssuizid für ideologische Traumschlösser. Das Hauptproblem sehe ich in der Willkür der Ampel-Regierung. Ohne Rücksprache mit Betroffenen, deren Verbänden und ohne ausreichende Diskussion in den Parlamenten werden existenzbedrohende Einschnitte in die bestehenden Regelwerke durchgeführt, und zwar ohne jede Rücksicht.“