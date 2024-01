Der Countdown läuft. Die Narren einer Gemeinde im Landkreis Nordhausen bereiten sich auf den Endspurt vor. Wo es noch Restkarten für deren erste Veranstaltung gibt.

Endspurt für die Narren vom Görsbacher Karnevalverein (GKV): Nächste Woche Samstag, dem 20. Januar, erklingt um 19.11 Uhr auf dem „Schweizer Saal“ wieder „Görsbach Horrido“. Zum 69. Mal lädt der GKV dann die Goldene Aue zum Karneval. Das neue Görsbacher Prinzenpaar, Prinz René II. und Prinzessin Janine I., wird den närrischen Thron besteigen und ihr närrisches Volk begrüßen. Restkarten für den Abend gibt es noch. Geordert werden können sie bei Lisa Bohne, Tel. 0173 / 478 10 27.

Dass die Görsbacher Narren bereits topfit sind, zeigten das Männerballett „After Eight Collection“ bereits vergangenen Samstag im Neustädter Waldbad. Bei der Challenge zum Anbaden belegten sie den 4. Platz und zeigten damit, was für Kerle in ihnen stecken.

red