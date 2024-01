Südharz. In dieser Saison beginnt die närrische Jahreszeit schon sehr früh. Schon im Januar starten die Vereine im Kreis Nordhausen mit ihren Veranstaltungen. Welche Termine sich die Fans des bunten Treibens unbedingt vormerken sollten.

Ein kleines Jubiläum feiert in diesem Jahr der Wollersleber Carneval Club. Denn der Verein besteht seit mittlerweile 55 Jahren. Ihren Geburtstag begehen die Narren mit vier Veranstaltungen, die alle in der Festhalle Nohra durchgeführt werden. Los geht es mit einer Abendveranstaltung am 27. Januar um 20.11 Uhr. Am Sonntag darauf, dem 28. Januar, beginnt um 15.11 Uhr der Kinderfasching. Die zweite Festsitzung findet am 3. Februar, ebenfalls um 20.11 Uhr statt. Die Session endet am 20. Februar mit der Nachmittagsveranstaltung ab 15.11 Uhr.