Südharz. Land Thüringen erfüllt nicht jeden Wunsch aus dem Kreis Nordhausen. Aber die betroffene Gemeinde lässt sich nicht entmutigen.

Mehrere Sanierungsprojekte plant die Gemeinde Harztor in diesem Jahr. Die Fördermittel sind beantragt – unter anderem für die Ellricher Straße in Neustadt. Ebenso auf Vordermann gebracht werden die Gehwege im Neustädter Lönspark. Für dieses Projekt liegt bereits ein Fördermittelbescheid vor. Für die Sanierungen der Krebsbach-Brücke in Niedersachswerfen sowie der Bushaltestelle am Wiesenplatz in Neustadt gab es zwar zunächst Ablehnungen des Antrages. Aber die Gemeinde lässt sich davon nicht entmutigen. Für beide Projekte erfolgt ein neuer Anlauf. Zudem wurden auch schon Fördermittel für die Sanierung der Zufahrt zur Ziegenalm in Sophienhof für 2024 beantragt. Dasselbe gilt für den Antrag zum Planschbecken im Waldbad in Ilfeld.

red