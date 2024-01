Nordhausen. 14 neue Sonderausstellungen sind in Kunsthaus, Flohburg und Tabakspeicher geplant. Angesprochen werden soll nicht nur ein intellektuelles Publikum.

Thematisiert Jürgen Rennebach die Historie der Sicherheitstechnik, kommt er auf den Keuschheitsgürtel zu sprechen. In einer Schau zur Körperpflege findet DDR-Toilettenpapier - grau, dünn und hart - in der Glasvitrine Platz. Ohne Frage: Der Chef des Tabakspeichers ist bekannt für seine unkonventionelle Art, Museumsausstellungen zu konzipieren. Er will die Masse für die Historie begeistern, nicht nur die ohnehin kulturell Interessierten.