Nordhausen. Verwirrung um TV-Anschlüsse über Breitband wegen Werbepost alarmiert die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG). Der Vorstand erklärt, was wirklich auf die Mieter zukommt.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) ist derzeit mit vielen verunsicherten Nordhäuser Mietern konfrontiert. Hintergrund seien Werbebriefe der Telekom. Diese würden suggerieren, dass wegen einer Gesetzesnovelle „ab 1. Juli dieses Jahres die bisherige TV-Versorgung in den WBG-Wohnungen nicht mehr gewährleistet wäre - es sei denn, man schließt einen individuellen Vertrag – in diesem Fall mit der Telekom (Magenta-TV) ab“, heißt es in einer WBG-Pressemitteilung.