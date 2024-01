Friedrichsthal. Regina und Andreas Graß wollen Tiere so lange wie möglich leben lassen. Das kostet viel Geld und Kraft. Und brachte die beiden vor einigen Wochen in Existenznöte. Doch Aufgeben ist keine Option.

Wären sie nicht in ihrer süddeutschen Heimat gescheitert, sie wären nie im Südharz gelandet. Mehr als fünf Jahre ist das nun her, und Regina Graß bittet ins Haus, sagt in breitem Badisch: „Wir versuchen, Baustelle nett zu leben.“ Die 55-Jährige lächelt, wirkt zufrieden. Trotz der nach wie vor fehlenden Fenster in einigen Räumen. Trotz notorischer Geldnöte.