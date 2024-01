Bleicherode. Der Angeklagte wird bei seiner Tat durch einen aufmerksamen Nachbarn beobachtet. Der greift beherzt ein und wird verletzt.

Vor dem Landgericht in Mühlhausen ist am Donnerstag nach mehreren Verhandlungstagen der Prozess gegen einen Einbrecher zu Ende gegangen, der im vergangenen Jahr in das Wohnhaus eines älteren Ehepaars in Bleicherode eindrang. Der 46-jährige rumänische Angeklagte wurde nun von der ersten großen Strafkammer wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.