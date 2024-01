Südharz. Ein großer Jubiläumsumzug soll der Höhepunkt der 60. Saison eines Südharzer Karnevalsvereins werden. Wann und wo das große Ereignis stattfinden soll.

Ein närrischer Lindwurm wird am 11. Februar durch die Straßen von Großwechsungen ziehen. Denn an diesem Tag zelebriert der Großwechsunger Carneval Club (GCC) den Festumzug anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins. Dazu laden die Mitglieder alle befreundeten Vereine der Region herzlich ein. Und natürlich hofft der GCC auf viele Schaulustige, die den Umzug am Straßenrand begleiten. Auf dem Plan erwartet die Besucher am Nachmittag ein kleiner Rummel mit Buden, Karussell, Grill und Gulaschkanone.

be