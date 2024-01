Nordhausen. Die Industrie- und Handelskammer Nordhausen blickt auf eine turbulentes Jahr zurück und wagt einen Ausblick in die Zukunft. Sorgen und Nöte der Unternehmer werden ernst genommen.

2023 war ein Jahr, das von Unsicherheiten geprägt war. So fasst Christian Böduel die vergangenen zwölf Monate zusammen. „Unsere Hoffnung im zweiten Halbjahr, dass sich die Situation stabilisiert, wurde zerschlagen. Es war nur die Ruhe vor dem Sturm“, so der Leiter des Regionalbüros Nordhausen der Industrie- und Handelskammer Erfurt. „Die Mauterhöhung, die Mindestlohnanpassung oder die CO₂-Steuer sind auch noch aktuell nicht die besten Nachrichten für viele Branchen“, so Böduel.