Nordhausen. Der Schulhof der Grund- und Regelschule „Käthe Kollwitz“ in Nordhausen soll nachhaltig umgestaltet werden. Ein Unternehmen unterstützt das Projekt finanziell.

Die Grund- und Regelschule „Käthe Kollwitz“ in Nordhausen ist durch die Energieversorgung Nordhausen GmbH (EVN) mit einer Spende bedacht worden. Geschäftsführerin Jana Zöller überreichte vor Kurzem einen Spendenscheck in Höhe von 250 Euro an die stellvertretende Schulleiterin Stephanie Römer und die beiden Schülersprecherinnen Emilia Kiel und Mursal Masoud.

Die Spende unterstütze den Förderverein der Käthe-Kollwitz-Schule Nordhausen, um den Schulhof für die 600 Schüler nachhaltig umzugestalten, teilt Unternehmenssprecherin Katrin Bergmann mit. Das Ziel sei es, für die Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten zu schaffen, die Hofpausen in schattigen und vor Niederschlag geschützten Bereichen zu verbringen. Der Schulhof soll mit grünen Flächen zu einem Raum der Erholung werden und ganz nebenbei einen großen Beitrag zum Gesundheits- und Klimaschutz leisten.

Die Klassen der Grund- und Regelschule wünschen sich auf der derzeit asphaltierten Fläche ihres Schulhofs beispielsweise ein großes Sonnensegel und neue Sitzgruppen, einen begrünten Laubengang, neu gepflanzte Bäume sowie ein grünes Klassenzimmer für den Unterricht im Freien. Stephanie Römer freute sich über die Spende.

